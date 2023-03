Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat, in perioada 23-24 martie 2023, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, la Bruxelles, Regatul Belgiei. Reuniunea a debutat cu un dejun de lucru cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, informeaza…

- Reuniunea Consiliului European a debutat cu un dejun de lucru cu Secretarul General al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, unde liderii au continuat discutiile, avand pe agenda situatia din Ucraina, Piata Unica, competitivitatea economiei europene si politica comerciala, demersurile pentru…

- Serviciul de Informații și Securitate (ISS) din Republica Moldova a decis miercuri blocarea a cinci site-uri ale agenției ruse de propaganda oficiala Sputnik, transmite Rador. E vorba despre cinci site-uri clona care publica in mod constant narațiuni anti-occidentale și pro-ruse. Autoritațile au motivat…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de primavara si la Summitul Euro in format extins, care vor avea loc la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale, reuniunea Consiliului European va debuta cu un dejun de lucru cu secretarul general al…

- Marea Britanie este pregatita sa sprijine orice țara care este dispusa in acest moment sa livreze Ucrainei avioane de lupta, a declarat sambata, 18 februarie, premierul Rishi Sunak, care i-a indemnat pe aliați sa iși mențina ajutorul acordat Kievului in razboiul impotriva Rusiei, informeaza Reuters…

- Valery Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a declarat, miercuri, ca ministrul de externe Serghei Lavrov n-ar fi vrut sa ameninte Moldova si sa spuna ca va fi urmatoarea pe lista Moscovei, ci dimpotriva, a vrut sa atraga atentia ca Occidentul se foloseste de Moldova asa cum s-a folosit…

- In cazul unui razboi de aparare impotriva invaziei Rusiei sau a armatei transnistrene, aproape jumatate dintre cetațenii Republicii Moldova ar ramane fara nicio reacție, releva un sondaj realizat telefonic, in ianuarie curent, de CBS Research, la comanda ONG-ului WatchDog. Aproximativ 46% dintre cei…

- Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa au ajuns in impas, odata cu invadarea militara a Ucrainei, in primavara anului curent. Fiind invitata la emisiunea „In contex” de la postul public de televiziune , șefa statului Maia Sandu, a declarat „ca nu are ce sa discute cu un stat agresor” și…