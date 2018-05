Iohannis: 15 km de autostrada dati in folosinta in ultimul an si jumatate, ridicol de putin

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la uzina Automobile Dacia de la Pitesti, ca este nevoie de un plan coerent pentru infrastructura si punerea acestuia in aplicare, 15 km dati in folosinta intr-un an si jumatate fiind ridicol de putin.

- Ministrul Justitiei a sustinut personal, joi, la CCR, argumentele sesizarii formulate de Guvern, pe 23 aprilie, in privinta refuzului presedintelui Iohannis de a o revoca pe Laura Kovesi din fruntea DNA. In pledoaria sa, Toader a amintit, intre altele, ca ministrul Justitiei are, conform Constitutiei,…

- Presedintele a iesit, in urma cu scurta vreme, in fata presei, facand referire la Legile Justitiei, si anuntand ca a decis sa trimita intregul pachet de trei legi Curtii Constitutionale, dar si sa sesizeze Comisia de la Venetia, pe aceeasi tema. Revenim! Iohannis trimite Legile Justitiei la CCR. Si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun, informeaza Agerpres.ro. Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

