Mai multi angajati ISCIR ar fi facut peste 400 de achizitii fictive in numele companiei, insușindu-si banii. ”La data de 24 mai a.c., politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, pun in aplicare 39 de perchezitii domiciliare, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor”, anunta, miercuri, Politia Romana,…