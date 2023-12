Stiri pe aceeasi tema

- „Am propus președintelui Camerei Deputaților sa ia masuri rapide astfel incat inițiativele toxice ale unor afiliați ai grupului UDMR sa fie respinse de urgența la nivel legislativ.Astfel de propuneri legislative izolate care vizeaza autonomia Ținutului Secuiesc sau autonomia culturala pe criterii etnice…

- Cursa pentru ultima șansa din 1 decembrie 2023 nu a fost deloc lipsita de probleme concurenți. Dupa ce au obținut un avantaj important in proba cu barci, Iulia Albu și Mike au dat de greu și au fost nevoiți sa se dea jos din mașina, in drum spre urmatoarea destinație.

- O vedeta de la noi a ajuns, din nou, in fața oamenilor legii. Bruneta se simte umilita și lipsita de aparare in fața unui barbat care a jignit-o și amenințat-o, fara a o cunoaște, intr-o cafenea din București. Care este marul discordiei.

- Laurette a ajuns din nou in fața magistraților, iar de aceasta data, bruneta a avut calitatea de parat. Cu ce probleme se confrunta vedeta și cat trebuie sa plateasca. Nu este pentru prima data cand artista ajunge in fața judecatorilor, in trecut aceasta s-a judecat cu un barbat pe care l-a acuzat de…

- Prezentatoarea emisiunii ”I Like IT” de la Pro TV a trecut prin clipe de groaza. Aceasta a ajuns de urgența la spital acolo unde a fost supusa la cinci intervenții chirurgicale in numai trei ore. Iulia Ionescu suferea de rinita alergica care i-a adus mai multe probleme grave de sanatate. grave probleme…

- Manuela Oprișiu ne vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre cum e sa fie o mama singura, caci știm foarte bine ca inainte de a naște, tanara și tatal fetiței, cunoscutul manelist Leo de la Roșiori, și-au spus adio și s-au separat cu scandal. Bruneta face declarații și despre barbat spune…

- Paula Badosa (25 de ani, 56 WTA) a vorbit despre perioada de la inceputul carierei sale in tenisul feminin.Badosa susține ca la varsta de 15 ani s-a confruntat cu probleme cu banii și nu voia sa apeleze la ajutorul parinților.