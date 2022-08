Accident rutier in lant pe DN 39 Constanta-Mangalia in apropiere de Statiunea Neptun

Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 la intrare in statiunea Neptun.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in accident.In urma impactului unul dintre autoturisme s a rasturnat.Trei persoane… [citeste mai departe]