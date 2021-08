Stiri pe aceeasi tema

- Aacordarea de bonuri de masa pentru cei care aleg sa se vaccineze si tombolele pentru cei vaccinati sunt doua dintre ideile pe care le are in vedere ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, pe langa vaccinarea oamenilor in ambulatorii sau chiar acasa, de catre medicul de familie. Mihaila susține ca gestionarea…

- Ministrul Sanatatii, medicul Ioana Mihaila, a explicat, intr-un interviu acordat News.ro, ca a inaintat Guvernului o serie de propuneri care sa accelereze procesul de vaccinare anti-COVID in Romania. Pe langa vaccinarea oamenilor in ambulatorii sau acasa, de catre medicul de familie, ministrul are in…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila a propus, in sedinta coalitiei de guvernare, un set de masuri de accelerare a campaniei de vaccinare anti-COVID, cum ar fi de recompensa pentru cei care se vaccineaza si restrictive pentru cei nevaccinati – testarea obligatorie a personalului medico-sanitar nevaccinat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, anunta ca, daca incidenta cazurilor de COVID-19 va creste peste anumite limite, institutia pe care o conduce va propune testarea periodica a personalului medical si medico-sanitar nevaccinat, costurile urmand sa fie suportate de cei testati. ‘Vom veni cu o propunere,…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila a declarat miercuri ca in perioada urmatoare este puțin probabil ca sa creasca interesul romanilor pentru vaccinare, insa autoritațile vor continua sa creeze condiții de imunizare cat mai aproape de orice persoana care vrea sa se vaccineze: “Probabil ca in aceste saptamani…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat sambata, la Sibiu, ca se ia in calcul impunerea testarii periodice pentru personalul medical nevaccinat, iar costul testarilor sa fie suportat de fiecare persoana in parte. „Nu putem obliga si nici nu este dorinta noastra sa obligam pe cineva sa se vaccineze”,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca in zonele in care se inregistreaza un procent redus al persoanelor vaccinate anti-Covid, medicii de familie si autoritatile locale ar trebui sa se implice in campania de vaccinare. Ioana Mihaila a declarat ca procentul redus al persoanelor vaccinate anti-COVID-19…

- Aflata sambata in judetul Vaslui, unde participa la campania de vaccinare care are loc la centrul cultural din localitatea Rebricea, Ioana Mihaila a declarat ca procentul redus al persoanelor vaccinate anti-COVID-19 este „o problema" oriunde, nu doar in zonele rurale in care oamenii se vaccineaza in…