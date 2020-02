Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre frumusetile de la noi a facut o mare pauza de televiziune insa a revenit la marea dragoste. In pauza in care a stat departe de micile ecrane Geanina Ilies (34 de ani) s-a implicat in alte activitati si a avut grija de fiul ei Patrick de 13 ani. Putini stiu ca vedeta este... Read More Post-ul…

- Indragita actrița de teatru, film și televiziune duce inca dorul regretatului Iurie Darie, care a implinit anul trecut șapte ani de cand a trecut in neființa in 2012. Anca Pandrea și-a dorit ca anul acesta, in luna martie, sa faca un gest special in memoria actorului care a bucurat milioane de telespectatori…