Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a decis sa plece din Romania, in timp ce echipa ei de avocați incearca sa gaseasca cea mai buna varianta pentru procesul in care este acuzata de dopaj. Jucatoarea de tenis a plecat in vacanța și a decis sa se relaxeze in Dubai, de unde a postat, pe rețele sociale, o fotografie și […] The…

- Mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis a fost citit de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential – Departamentul Politici Economice si Sociale, ocazia celei de-a 30-a editii a Topului National al Firmelor Private din Romania. ”Mediul antreprenorial continua sa-si dovedeasca rezilienta…

- Mai sunt cateva ore pana cand gimnasta Ana Maria Barbosu va concura in calificari, la Campionatul Mondial de gimnastica artistica de la Liverpool, unde indragita noastra focșaneanca reprezinta Romania alaturi de Andreea Preda și de alți cinci gimnaști din țara noastra. Federația Romana de Gimnastica…

- Liderul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) Simion Hancescu are miercuri, de Ziua Internationla a Educatiei, mesaje pentru cadrele didactice, elevi si parinti, elogiind eforturile acestora si criticand in acelasi timp situatia din educatie si politicenii care nu au facut nimic pentru…

- Simona Halep a implinit marți 31 de ani. Și-a sarbatorit ziua de naștere cu familia, in Romania, dupa ce a decis ca in acest an sa nu mai participe la nicio competiție. Printre cei care i-au transmis mesaje de felicitare s-a aflat și Patrick Mouratoglou, antrenorul francez cu care colaboreaza de aproape…

- Dupa anunțul Reginei ELisabeta, care a intristat o lume intreaga, oficialii din mai multe țari cu care Majestatea Sa a avut relații bune, au transmis mesajele lor de condoleanțe prin intermediul rețelelor de socializare. Printre acestea se numara și Romania, așadar, Klaus Iohannis a transmis un mesaj…

- Ziua Limbii Romane se sarbatoreste in Romania la data de 31 august, la aceeasi data cu Limba Noastra, o sarbatoare similara celebrata in Republica Moldova din 1990. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a transmis un mesaj cu prilejul acestei zile. Mesajul transmis de Institutul de Investigare…

- Cu ocazia Zilei Limbii Romane, Palatul Cotroceni va fi iluminat in culorile drapelului național, miercuri seara, incepand cu ora 20:30, iar președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj. „31 august marcheaza Ziua Limbii Romane, o sarbatoare a celor care, oriunde s-ar afla, gandesc, vorbesc și simt…