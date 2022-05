Ioana Constantinescu, femeia care a defilat, la 75 de ani, la Romanian Fashion Week

Stiri pe aceeasi tema

- Un model in varsta de 75 de ani a defilat, duminica seara, pe spectaculosul catwalk din Gradinile Palas, din Iași, in ultima zi a Romanian Fashion Week. Festivalul de moda a fost organizat, in acest weekend, in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative…

- O femeie de 75 de ani a defilat duminica seara, 29 mai, pe podiumului festivalului de moda organizat la Gradinile Palas, din Iasi, in ultima zi a Romanian Fashion Week.Ioana Constantinescu, imbracata complet in alb, a intrat cu gratie pe scena, admirata de cateva mii de oameni care au venit sa urmareasca…

- Ioana Constantinescu, un model in varsta de 75 de ani, a defilat, duminica seara, pe spectaculosul catwalk din Gradinile Palas, din Iasi, la Romanian Fashion Week. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- La evenimentul național de moda Romanian Fashion Week, organizat weekendul trecut la Iași, a urcat pe scena un model de 75 de ani. Ioana Constantinescu a lucrat in industria chimica, apoi intr-o tipografie, iar acum este ieșita la pensie și lucreaza ca bona. Ioana Constantinescu a defilat pentru prima…

- Un model in varsta de 75 de ani a defilat, duminica seara, pe spectaculosul catwalk din Gradinile Palas, din Iasi, in ultima zi a Romanian Fashion Week. Festivalul de moda a fost organizat, in acest weekend, in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative…

- Romanian Fashion Week, cel mai mare festival de moda din Romania, cu un istoric de mai bine de un deceniu, incepe in acest weekend la Iasi. Peste 100 de designeri, 40 de show-uri de moda si un catwalk impresionant construit in Gradinile Palas, concerte care vor imbogati atmosfera, toate vor putea fi…

- Peste 100 de designeri, 40 de show-uri de moda si un catwalk impresionant construit in Gradinile Palas, concerte care vor imbogati atmosfera si vor putea fi urmarire live – toate acestea vor putea fi vazute in acest weekend la Romanian Fashion Week. Potrivit organizatorilor, Romanian Fashion Week are,…

- Inceputul lunii mai va aduce motive de sarbatoare printre iubitorii de teatru dar și printre protagoniștii celei mai recente montari a piesei “Gaitele”. Marea doamna a scenei, Maia Morgenstern iși aniverseaza ziua de naștere in chiar prima zi de mai, iar data de 2 mai o aduce in fata publicului in doua…