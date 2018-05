Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat miercuri, la Alba Iulia, ca cele mai multe tabere de agrement din tara, respectiv 98, sunt nefunctionale, si doar 62 sunt functionale, ea opinand ca descentralizarea ar putea fi "un lucru benefic" pentru soarta acestora. "De cand mi-am preluat mandatul am fost in mai multe tabere de agrement din mai multe judete ale tarii. Intr-adevar, aceste modernizari, aceste investitii sunt necesare peste tot in tara, nu doar la Roica (tabara din Alba pe care a vizitat-o marti - n.r.). De aceea, eu consider ca descentralizarea va fi un lucru benefic.…