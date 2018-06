Ioan Rus a criticat in termeni foarte duri PSD si unanimitgatea cu care se iau deciziile in partid, pe care o considera inspaimantatoare, concluzia sa fiind: "PSD s-a bagat pe o strada cu sens unic, nu mai exista iesiri nici in dreapta, nici in stanga si o sa dam cu capul in gard".

"Eu personal, desi am spus ca nu ma intereseaza, nu pot sa las sa mearga asa, toti avem copii, trebuie sa facem ceva. Fata de situatia si conditiile care sunt acum, cred ca rolul social-democratiei romanesti in forma asta se va diminua drastic in perioada urmatoare, dar poporul roman are nevoie de social-democratie…