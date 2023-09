U Cluj și CS Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 10 din Superliga. Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), antrenorul clujenilor, s-a aratat mulțumit de prestația elevilor lui. Tehnicianul „șepcilor roșii” a spus ca U Cluj a aratat foarte bine in repriza a doua a meciului și se așteapta ca fotbaliștii sai sa se prezinte la fel și in meciurile viitoare. ...