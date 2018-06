Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Neculaie a stat dupa gratii in ultimele șase luni dupa ce a fost condamnat intr-un dosar in care a fost acuzat de incalcarea regimului armelor si munitiilor. Ioan Neculaie a fost arestat in noiembrie 2017, dupa ce Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv la inchisoare pentru un an și sase…

- Statul Roman s-a inscris provizoriu in Cartea Funciara ca proprietar ar Cetatuii, dupa ce a castigat procesul la Tribunalul si Curtea de Apel Brasov. Obiectivul turistic poate fi redeschis pentru vizitare, insa investitii se vor face abia dupa finalizarea procesului. Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- A caștigat la Curtea de Apel procesul cu o firma a fraților Cristescu, dar așteapta, de aproape doi ani, un termen la Inalta Curte de Casație și Justiție. Primaria Timișoara nu se poate apuca de parcarea supraterana din spatele magazinului Bega, așa ca șoferii care au treaba in zona centrala vor continua…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ia in discutie astazi, 10 aprilie, recursul in casatie inaintat de fostul director al Antena Group, Sorin Alexandrescu, in dosarul in a fost condamnat definitiv, in data de 28 iunie 2017, la 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca l-a santajat pe fostul…

- Un barbat de 70 de ani, Vasile Coman, din Viseul de Sus, judetul Maramures, a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la doi ani si trei luni de inchisoare cu executare, pentru infractiuni asimilate celei de terorism. Purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Cluj, judecatorul Lucian Marian, a declarat miercuri,…

- Barbat de 70 de ani condamnat la Cluj pt infractiuni asimilate terorismului Foto: pixabay.com. Un barbat de 70 de ani, din Viseul de Sus, a fost condamnat, ieri, de Curtea de Apel Cluj, la doi ani si trei luni de închisoare cu executare, pentru infractiuni asimilate celei de terorism.…

- Vicepreședintele CSM, Codruț Olaru a declarat, in ședința de plec ca CSM, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 28 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Constanta a doamnei Irina Bondoc ndash; pensionare, la data de 1 aprilie 2018; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Inalta…