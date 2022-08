Stiri pe aceeasi tema

Partidul Alianța Pentru Patrie a revocat din funcție 5 lideri județeni, pe fondul acuzațiilor lui Liviu Dragnea ca se fac demersuri pentru schimbarea rapida a susținatorilor sai de catre Codrin Ștefanescu.

Dragnea a cerut conducerii Alianței pentru Patrie, intr-o ședința CEX unde a participat ca invitat, „sa nu i se mai asocieze imaginea și numele in comunicatele și acțiunile partidului". Ședința a avut loc joia trecuta, la Bacau.

Fostul președinte PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, il va da in judecata pe realizatorul TV Victor Ciutacu. Scandalul a pornit dupa ce in emisiunea lui Ciutacu la Romania TV s-a facut referire la un presupus viol al lui Dragnea in timpul incarcerarii sale.

Europarlamentarul Eugen Tomac, lider al PMP, cere demisia presedintelui CNCD, Asztalos Csaba, pentru abordarea pe care a avut-o cu privire la declarațiile premierului ungar, Viktor Orban.

Liderul social-democrat a spus miercuri, la o intalnire cu tineretul de partid din Dambovița, ca nu vrea sa infiinteze un alt partid, dupa ce nu va mai fi presedinte al PSD, cum au facut alti fosti lideri social-democrati, cum ar fi Victor Ponta, Mircea Geoana, Liviu Dragnea si Viorica Dancila.

Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, vine cu un mesaj taios la un an de la eliberarea din inchisoare. Unul din liderii Alianței pentru Patrie, Dragnea a ramas fara orice speranța de a mai deține funcții publice, dupa ce candidatura a fost interzisa prin lege pentru foștii condamnați.

Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tanasescu, s-a referit la geamandurile in forma de cruce care au fost oferite salvamarilor de Fundatia pentru SMURD, precizand ca nu sunt vestitoare ale mortii, ci impodobesc mormintele crestinilor si sunt "pre-asteptari ale Invierii".