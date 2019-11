Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație la vârful PSD: Poziția de forța a lui Marcel Ciolacu, care parea ca deține susținerea majoritații liderilor pentru a prelua conducerea partidului, nu mai este la fel de sigura, dupa ce taberele par a se fi schimbat în rândul social-democraților. Niculae Badalau,…

- Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat marți, la sosirea la sedinta CEX de la sediul central, ca nu se poate da un vot pentru demiterea Vioricai Dancila si ca demisia este un act unilateral. „Eu nu cer nimanui sa-si ceara demisia. Vedem ce se intampla”, a zis liderul PSD. Intrebat daca CEX poate…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a spus in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca „nu exista o dorința unamima” in partid și o hotarare privind noua conducere a PSD va fi luata marți in ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD.Intrebat ce urmeaza daca Viorica Dancila nu iși da demisia…

- Liderul social-democrat, Viorica Dancila, a anuntat inca de duminica seara ca va fi facuta o analiza a rezultatului obtinut in turul doi al alegerilor prezidentiale in cadrul Comitetului Executiv National al partidului, mentionand ca desi unii ii cer demisia, nu va face acest gest."Eu stiu…

- Greii din PSD stabilesc planul debarcarii Vioricai Dancila de la șefia partidului. Marcel Ciolacu vrea ca de marti, dupa CEx -ul PSD sa preia interimar șefia partidului pana la organizarea congresului. In plus, Marcel Ciolacu vrea sa propuna o conducere colectiva a PSD, cu 5 presedinți executivi.…

- Viorica Dancila, presedintele PSD si candidatul sustinut de social-democrati la alegerile prezindetiale din 2019, a pierdut clar in fata contracandidatului sau, Klaus Iohannis, sustinut de PNL. "Rezultatele ne arata, insa, ca in turul II al alegerilor prezidențiale PSD a luat cel mai mic numar…

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice . Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni. Favoriti…

- Liderul PSD Buzau a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care ii invita pe buzoieni la vot. „Duminica avem șansa sa demonstram din nou ca PSD este și va ramane cel mai puternic partid din Romania! Iar acest lucru este posibil doar daca mergem cu toții la vot și alegem Viorica Dancila! Avem…