Ioan Borodi - inginerul bistritean care a invins virusii.

- Peste 1.000 de oameni au protestat duminica in centrul municipiului Suceava, impotriva proiectului vaccinarii din Parlament, renuntarea la purtarea mastii si revenirea tuturor elevilor la scoala. Participantii la protest au scandat printre altii „Nu cedam, nu ne vaccinam”, „Cinste moldovenilor”, „Afara,…

- Lucretiu Radu, medic primar Igiena la Spitalul Filantropia din Craiova si conferentiar universitar la UMF Craiova, a transmis pe pagina sa pe Facebook un mesaj transant cu privire la situatia din spitale si pacientii nevaccinati care asteapta salvarea e la supereroi si medicamente-minune, cand este…

- Dezinformarea, conspirația și pseudo-știința din jurul Covid-19 infloresc și pe rafturile librariilor: multe carți transmit aportul lor la minciuna, conferind acestor teorii legitimitate și credibilitate. Carțile cu titluri conspirative s-au raspandit in toata lumea și se poziționeaza in partea de sus…

- Inca o profesoara din Bistrita-Nasaud si-a pierdut viata din cauza unei forme grave de Covid-19. Ana-Maria Cocis a murit la doar 55 de ani, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, unde era internata.

Din totalul de 331 de pacienți decedați, 303 erau nevaccinați și 28 vaccinați

- Nepoata celui mai mare parinte spiritual al Romaniei s-a retras intr-un centru pentru varstnici din Bihor.Adapostul a devenit, in scurt timp, loc de pelerinaj pentru sute de credincioși, care cred ca femeia a supreviețuit in mod miraculos.Batrana, care se trage din neamul celui mai mare duhovnic al…

- OMS, in calea planurilor industriei Big Pharma: „Datele de astazi nu indica necesitatea rapelurilor” OMS, in calea planurilor industriei Big Pharma: „Datele de astazi nu indica necesitatea rapelurilor” Miercuri, Organizația Mondiala a Sanatații a afirmat faptul ca datele actuale nu arata ca sunt necesare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca datele actuale nu arata ca sunt necesare rapeluri ale vaccinurilor pentru Covid-19, adaugand ca persoanele vulnerabile la nivel mondial trebuie sa fie vaccinate complet inainte ca tarile sa desfasoare un rapel, transmite Reuters. Comentariile…