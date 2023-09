Stiri pe aceeasi tema

- Legenda stelista Marius Lacatuș a reacționat la auzul veștii ca FCSB va evolua din nou in Ghencea, in derby-ul cu Universitatea Craiova de pe 2 septembrie. Intr-un exercițiu de imaginație, „Fiara” susține ca, in cazul in care ar fi fost ministrul Apararii, ar fi facut totul pentru a bloca accesul clubului…

- Fostul selecționer, generalul Anghel Iordanescu , un nume important din istoria Stelei, s-a saturat de incertitudinea de la Clubul Sportiv al Armatei și lanseaza un apel public catre comandantul „militarilor”, dar și catre juristul Florin Talpan, noteaza GSP.Anghel Iordanescu a adoptat o poziție…

- CSA Steaua e din nou in corzi, dupa ce FCSB a inaintat nu mai puțin de trei solicitari de inchiriere a stadionului din Ghencea. Daca „militarii” au reușit sa evite in ultimul moment scenariul ca rivalii sa intre in „Templu” pentru derby-ul cu Dinamo, situația inclina din nou in favoarea clubului lui…

- Derby-ul FCSB - Dinamo nu se va juca in Ghencea, in ciuda tentativelor aproape disperate pe care clubul lui Gigi Becali le-a dus in ultimele zile pentru ca partida sa aiba loc pe arena ultramoderna din Drumul Taberei. Ramas cu buza umflata, finanțatorul vicecampioanei anunța organizarea unei conferințe…

- Marius Lacatuș, legenda Stelei și un susținator al proiectului Clubului Sportiv al Armatei, a comentat decizia Ministerului Apararii de a accepta ca FCSB sa joace in Ghencea cu Dinamo. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul lui Angel Tilvar,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dat detalii despre negocierile cu Vlad Chiricheș. Fundașul de 32 de ani urmeaza sa iși rezilieze contractul cu Cremonese, echipa care a retrogradat in Serie B, iar Gigi Becali il vrea inapoi la FCSB. VIDEO Gigi Becali, detalii despre negocierile cu Vlad Chiricheș Azi, omul…

- Dupa transferurile lui Baluța, Ngezana și Djokovici, dar și dupa revenirile lui Panțaru și Vali Gheorghe, FCSB a e foarte aproape de ceea ce și-a stabilit ca target Gigi Becali. Lucru dezvaluit de Mihai Stoica la Orange Sport: „Patronul vrea sa avem doua echipe, una sa joace in Europa, cealalta in…

- FCSB nu a mai jucat in Ghencea din 2015, timp in care vechea arena a fost demolata, iar pe locul ei a fost construit noul stadion al Stelei. De la inaugurare, aici a evoluat doar clubul militar și naționala Romaniei, in trei randuri, scrie adevarul.ro.Investitia a fost de 100 de milioane de euro,…