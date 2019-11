INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (18.11.2019) Doar astazi, emisiunea de teatru scurt INVITAȚIILE THALIEI va fi difuzata in intervalul 21.30 – 22.00. L-a creat pe copilul perpetuu Peter Pan, oferind celorlalți copii, din diverse timpuri, o figura la care sa se raporteze. Scoțianul James Matthew Barrie a trait intre anii 1860 – 1937 și, in opera sa, pare ca s-a luat mereu la intrecere cu micuța pasare alba / trimitere la o opera foarte cunoscuta, semnata de acest indragit scriitor. James Matthew Barrie este și autorul farsei ”Douasprezece lire” pe care o vom asculta in aceasta seara. Emoție nedisimulata in fața valorii. In rolurile principale,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Astazi, incepand cu ora 21.03, colegul nostru Alex Aciobaniței – realizatorul emisiunii de teatru scurt INVITAȚIILE THALIEI – va propune spre audiție o comedie cu oameni ai zilelor noastre. Suntem martorii celor din apropiere. Le ascultam nereușitele, le deplangem micimea, incercam sa gasim o motivație…