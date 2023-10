Invitație la teatru în aer liber, la Sebeș INVITAȚIE LA TEATRU IN AER LIBER Sebeș, 24 octombrie 2023, ora 18.00, platoul Centrului Cultural „Lucian Blaga” „LEGENDA DIN HAMELIN, O POSIBILA ISTORIE A SAȘILOR” Spectacolul stradal „Legenda din Hamelin, o posibila istorie a sașilor” aduce in fața publicului o intamplare povestita prin multe voci de-a lungul timpului. Se presupune ca din Hamelin au venit primii sași in Transilvania. Drumul lor a fost imaginat de toți autorii fascinați de basme, fiind transformat intr-una dintre cele mai puternice povești despre vulnerabilitatea omului in fața adevarului. Va invitam sa descoperiți aventura extraordinara… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

