- Valcea a prins curaj dupa doua succese consecutive in Liga. Vicecampioana Rusiei a pierdut un singur meci pana acum și e mare favorita. Oltencele au o revanșa de luat dupa meciul tur ȚSKA Moscova este, fara indoiala, una dintre surprizele competiției de pana acum. Echipa antrenata de danezul Jan Leslie…

- „Am tot pierdut, important este sa depașim criza”… și-au spus handbalistele /reprezentand Ramnicu Valcea/. Fara niciun punct dupa primele 5 (cinci) partide, prezența in „Liga Campionilor” incepe sa le surada celor care practicasera, pana astazi, un handbal palid și sleit… Victoria din Croația este…

- ​Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a obtinut duminica, în deplasare, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, cu formatia croata Podravka Koprivnica, scor 27-25 (15-13).Principala marcatoare pentru SCM a fost Minevskaja 7 goluri, iar pentru gazde s-a remarcat…

- Dupa șase infrangeri consecutive in grupa, Valcea intalnește un adversar mult mai accesibil. Podravka a caștigat și ea un singur meci Podravka și Valcea vin dupa partide in care au pierdut la niște scoruri astronomice. Campioana Croației a fost invinsa in Danemarca, de Odense, 35-20, in timp ce Valcea…

- Leeds United a fost eliminata din Cupa Angliei, dupa ce a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu 3-0 (0-0), de Crawley Town, in turul al treilea al competitiei, potrivit news.ro. Au marcat: Tsaroulla '50, Nadesan '53, Tunnicliffe '70. Citește și: Se complica situația pentru sistemul…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de FTC-Rail Cargo Hungaria cu scorul de 31-27 (14-16), sambata seara, la Erd, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. 16-14 lead @ Halftime for our girls in DELO @ehfcl, against @Fradi_HU! ??????#CSMBucuresti #GoTigers pic.twitter.com/D2jlg0x80t—…

- SCM Rm. Valcea a invins in finala cu 25-20 pe SCM Craiova. Alexandra Dindiligan, extrema stanga a ”naționalei”, care a debutat la Euro 2020, a fost golgeterul competiției SCM Rm. Valcea a caștigat a 12-a ediție a Memorialului ”Constantin Tita”, un turneu la care au mai participat SCM Craiova, CSM Slatina…

- Iulia Dumanska, 24 de ani, e nevoita sa stea 10 zile in carantina la Koprivnica dupa ce duminica, in cadrul echipei croate, a fost descoperit un nou caz de coronavirus Iulia Dumanska este singura jucatoare convocata de selecționerul Bogdan Burcea care nu s-a prezentat la reunirea lotului, duminica seara,…