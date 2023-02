Stiri pe aceeasi tema

- Alte 174 de persoane vor primi 1000 lei de la Serviciul Fiscal de Stat. Instituția a publicat lista invingatorilor celei de-a patra ediții (trimestriale) a concursului „Loteria fiscala” din anul 2022.

- Direcția fiscala locala Targu Mureș aduce la cunoștința contribuabililor faptul ca a implementat un modul de "Registratura online" pe site-ul www.dfltgm.ro. Astfel, prin accesarea "Registraturii online", atat persoanele fizice cat și persoanele juridice vor putea depune online cereri, sesizari, declarații…

- OUG 188/2022, cu ample modificari procedural-fiscale, a fost publicat in Monitorul Oficial si este in vigoare din 29 decembrie 2022. Schimbarile sunt in sfera controalelor derulate de ANAF: inspectii fiscale, controale antifrauda, controalele inopinate, verificarea situatiei fiscale personale. Doua…

- An de an, Monitorul de Suceava a primit sute de colindatori și uratori, care ne-au adus bucuria Craciunului și a Anului Nou, prin cantecele și versurile lor minunate. Și anul acesta am avut parte de o mulțime de colindatori, pe care i-am primit la redacție, pentru a ne bucura de vocile lor ...

- Moment festiv la ultima ședința a Parlamentului din acest an. Alesii poporului au fost colindați de invingatorii concursului ”Colinde și uraturi 2022” organizat de legislativ.Ionel Prodan are 16 ani și a caștigat concursul de colinde la categoria copii.

- Este pentru prima data cand Trump Organization, grupul familial al fostului președinte american Donald Trump, care include cluburi de golf, hoteluri de lux si proprietati imobiliare, este condamnat penal, a transmis intr-un comunicat procurorul din Manhattan, Alvin Bragg, citat de AFP, CNN și Agerpres.Doua…

- Serviciul Fiscal de Stat informeaza despre extinderea programului de lucru pentru mai multe subdiviziuni din cadrul instituției, pina la data de 31 decembrie 2022. Astfel, urmatoarele Direcții de deservire fiscala și Cancelaria vor activa in intervalul orar 07:30 – 18:00, de luni pina vineri. Mun. Chișinau:…

- O noua țeapa in numele ANAF risca sa faca victime. Este vorba despre mesaje false, trimise in numele instituției pe email, de catre persoane care nu au legatura cu administrația fiscala. „ANAF atenționeaza asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabilii…