Învingător surpriză în Premiul cailor de 4 ani Reuniunea de duminica de pe Hipodromul Ploiesti a gazduit patru curse de trap, Premiul Cailor de 4 ani fiind “vedeta” evenimentului. Premiul Cailor de 4 ani, prima cursa dintre cele doua curse premergatoare Derby-ului de Trap al Romaniei, programat pe 7 octombrie, i-a revenit armasarului Navalnic, condus de Mihai Paun, succesul acestuia putand fi trecut la categoria “surprize”, Paun reusind sa se impuna in fata unor cai cu timpi mult mai buni – Patima (cu Cristian Slate in sulki) si Rasfatata (condusa de Marin Mitroiu) nereusind sa anuleze handicapul cu care au pornit in cursa, de 60, respectiv… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

