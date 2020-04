Stiri pe aceeasi tema

- Și in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre, potrivit Arhiepiscopiei Tomisului. IPS Teodosie va ajunge cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30. De acolo, impreuna cu alte doua fețe bisericești, va pleca, pe faleza Cazinoului, spre Catedrala arhiepiscopala…

- Peste 300 de voluntari sunt pregatiti sa poarte Lumina Sfanta de la Ierusalim, dar vor merge, in prima zi de Pasti, dupa ora 8.00, doar acolo unde vor fi chemati! Si in acest an, Lumina Sfanta de la Sfantul Mormant va ajunge in Bisericile din Brasov, sambata seara (18 aprilie 2020), dar…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, spera ca bisericile sa poata fi deschise pentru credinciosi in noaptea de Pasti. IPS Teodosie considera ca, atata timp cat se respecta normele de siguranța medicala, lacașele de cult pot fi deschise in noaptea de Inviere. Arhiepiscopul Tomisului a transmis un mesaj…

- Arhiepiscopul Tomisului vrea ca bisericile sa fie deschise in noaptea de Inviere. IPS Teodosie considera ca, atata timp cat se respecta normele de siguranța medicala, lacașele de cult pot fi deschise de Paște.„IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nadajduiește ca Bisericile sa poata fi deschise…

- Sfanta Liturghie de duminica, 15 martie, va fi savarșita in exteriorul Catedralei "Sfintii Apostoli Petru si Pavel", din Constanta, de catre arhiepiscopul Teodosie.Aceasta decizie a fost luata pentru a preveni si limita posibilitatea raspandirii noului coronavirus in randul enoriasilor, informeaza ofiterul…

- Luni, 2 martie, in Biserica Ortodoxa incepe Postul Mare.El a fost randuit de catre Biserica atat pentru pregatirea celor care primeau Botezul crestin de Pasti, cat si ca mijloc de sporire duhovniceasca a credinciosilor, pentru intampinarea Patimilor si a Invierii Domnului.Totodata, aminteste de postul…