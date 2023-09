Investitorii români se numără printre cei mai activi străini în achiziționarea de case în Spania Tot mai multi cumparatori isi indreapta atentia, in contextul economic si politic actual, catre locuintele de vacanta din Spania si Portugalia, pentru un randament crescut al investitiilor si pentru a beneficia de un stil de viata remote premium sau de lux, potrivit unui studiu realizat de un start-up-ul proptech european. Cercetarea analizeaza investitiile in casele secundare din Europa de Sud-Vest, in era post-COVID. Astfel, studiul comparativ realizat de start-up-ul Directimo arata ca Spania este preferata de investitorii romani, conform Agerpres. Totodata, o analiza publicata de Idealista… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…

- Programele lansate de mai multe state europene care acorda cetatenia in schimbul unor investitii functioneaza in continuare, in ciuda apelurilor politicienilor de a fi eliminate, arata o analiza Bloomberg. In Grecia si Portugalia, numarul de "vize de aur" acordate in ultimele luni a crescut iar in Italia…

- ERIS – O noua varianta de COVID, destul de contagioasa, tot mai raspandita in Europa, in zonele cu mulți turiști ERIS – O noua varianta de COVID, destul de contagioasa, tot mai raspandita in Europa, in zonele cu mulți turiști Eris, noua varianta Covid, tot mai raspandita in Europa. Dupa Marea Britanie,…

- Peninsula Iberica arde. Este cea mai afectata zona de schimbarile climatice din Europa, aici fiind inregistrate valuri intense de caldura, secete și incendii de padure din ce in ce mai puternice.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Spania, acolo unde este in vigoare un Cod roșu de canicula. Care sunt recomandarile facute de autoritați.

- Peninsula Iberica arde. Este cea mai afectata zona de schimbarile climatice din Europa, aici fiind inregistrate valuri intense de caldura, secete și incendii de padure din ce in ce mai puternice.Sute de pompieri se luptau marți cu un incendiu de vegetație care arde de patru zile in Portugalia, care,…

- 15 persoane (turiști romani și straini) au fost recuperați de salvamontiștii maramureșeni in cursul zilei de duminica de pe varful Igniș, dupa ce au fost surprinși de furtuna. ”Salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures aflati in serviciu de permanenta in baza Salvamont Izvoare au reusit evacuare…

- Potrivit unor noi cercetari, pana la 61.000 de persoane ar fi murit vara trecuta in urma valurilor de caldura sufocante din Europa, ceea ce sugereaza ca eforturile de pregatire a țarilor pentru temperaturi ridicate nu sunt suficiente. Noua cercetare sugereaza ca decesele au fost cauzate de caldura in…