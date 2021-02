Investitorii români propun soluții pentru investițiile în capacități noi de energie regenerabilă Romania și-a stabilit prin Planul Național privind Energia și Schimbarile Climatice 2021-2030 (PNIESC) o ținta de energie regenerabila de 30,7% din consumul total de energie. Dupa modificarea schemei de sprijin privind acordarea de certificate verzi producatorilor de energie din surse regenerabile, investițiile in noi capacitați s-a blocat aproape in totalitate. Atingerea țintei devine o problema […] The post Investitorii romani propun soluții pentru investițiile in capacitați noi de energie regenerabila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia exacerbeaza traficul de persoane. 40 de migranți au fost descoperiți ascunși printre marfurile unor TIR-uri care urmau sa ajunga in Vestul Europei, prin Romania. Automarfarele erau conduse de șoferi romani și bulgari, a caror implicare in rețele internaționale de trafic de migranți a fost documentata…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca tranzacțiile cu criptoactive, dar și investițiile in astfel de instrumente presupun riscuri ridicate, in contextul in care, atat la nivelul Uniunii Europene, cat și in Romania nu exista legislație specifica in vigoare care…

- Mai mult de jumatate din consumatorii casnici de energie electrica din Romania, respectiv peste 4,5 milioane, se incadreaza la categoria de consumatori vulnerabili, avand un consum mediu de 55 kWh pe luna, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, miercuri,…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat ca nu intenționeaza sa schimbe șefii Parchetelor din Romania, dar o prioritate a mandatului sau este legata de schimbarea modului in care se fac numirile și destituirile șefilor marilor parchete. Stelian Ion a precizat, intr-o emisiune de la postul B1 TV,…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 27 decembrie, politistii de frontiera au desfasurat, in baza unor informatii, o actiune pe linia prevenirii si combaterii traficului international cu autoturisme furate, relateaza G4media. Astfel, a fost depistat in municipiul Constanta, un autoturism…

- Gigantul american Tesla se pregateste sa isi deschida in curand un centru in Romania si deja este in cautare de angajati, relateaza Adevarul. „Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti”, arata…

- Noua membri ai unui clan din Iași au fost condamnați in Romania la pedepse cuprinse intre patru și noua ani și jumatate de inchisoare pentru exploatarea copiilor lor, trimițandu-i sa fure in metroul din Paris. Pedepsele cumulate depașesc 60 de ani de inchisoare, pentru crimza organizata și trafic de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare, care vizeaza, in principal, reluarea activitatii pietelor agroalimentare organizate in spatii inchise si actualizarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinarii…