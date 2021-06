Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti si-au intensificat activitatea de tranzactionare in luna mai, ceea ce a condus la cresteri ale valorilor medii zilnice pe toate tipurile de instrumente financiare cu 137% comparativ cu luna aprilie, informeaza BVB, printr-un comunicat. Pe segmentul de actiuni, lichiditatea zilnica a fost de 35 de milioane de lei in mai, comparativ cu 33 de milioane de lei cu o luna in urma. Cel mai important avans a fost consemnat pe segmentul de instrumente cu venit fix, care a depasit 56 de milioane de lei in mai. Valoarea medie zilnica a tranzactiilor realizate…