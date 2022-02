Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oficiali americani au declarat ca Departamentul de Stat intenționeaza sa anunțe sambata ca practic tot personalul american de la ambasada de la Kiev va trebui sa paraseasca postul diplomatic inainte de o temuta invazie ruseasca, relateaza Associated Press. Un numar mic de diplomați ar putea…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- Joe Biden le-ar fi spus liderilor NATO și UE ca SUA considera ca Vladimir Putin s-a deciz sa invadeze Ucraina, atac care s-ar putea întâmpla în urmatoarele zile, potrivit unor surse diplomatice, citate de The Guardian, AFP și BBC.Informația nu a fost confirmata oficial pâna…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, i-a transmis luni omologului sau rus ca Washingtonul este gata sa poate negocieri diplomatice pe mai multe canale, inclusiv printr-o intilnire bilaterala, scrie Reuters. Jake Sullivan i-a spus lui Yuri Ușakov, consilierul…

- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, i-a spus luni omologului sau rus ca Washingtonul este pregatit sa se angajeze in discutii diplomatice prin mai multe canale, inclusiv angajament bilateral, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, in privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfarsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "parghii" ale Washingtonului pentru a descuraja Moscova sa invadeze…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…