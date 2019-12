Investiţiile Primăriei sunt în suferinţă Primaria a cheltuit mai putin de jumatate din fondurile prevazute la inceput de an pentru investitii. Plenul Consiliului Local (CL) va dezbate, vineri, executia preliminata a bugetului pe anul in curs. Potrivit raportului de specialitate aferent proiectului de hotarare, incasarile la bugetul local (fara institutiile din subordine) au fost de 624,6 milioane lei, in timp ce platile s-au ridicat la 664,8 milioane lei, diferenta fiind acoperita din excedentul anilor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

