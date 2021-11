Investițiile în imobiliare, mult în scădere față de anul trecut Piața de investiții imobiliare din Romania a inregistrat, in primele noua luni ale anului, tranzacții de 540 milioane de euro, mult sub nivelul din aceeași perioada a anului trecut, cand vanzarile au insumat 820 milioane de euro. Valoarea totala a investițiilor imobiliare a depașit 540 de milioane de euro in Romania in primele noua luni din 2021, aproape jumatate din suma tranzacționata fiind inregistrata in trimestrul al treilea al anului, potrivit consultanților Colliers Romania. Piața de investiții a scazut in ansamblu, raportat la tranzacțiile imobiliare de 820 de milioane de euro incheiate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

