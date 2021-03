INVESTIȚII STRATEGICE la ADP sector 1: urs panda așezat – 40.153 lei Urs panda somnoros - 14.500 lei, urs panda mancand - 14.500 lei, urs mare in picioare - 38.000 lei și urs panda așezat (mancand) - 40.153 lei sunt printre investițiile realizate de fosta conducere de la Administrația Domeniului Public Sector 1, spune primarul sectorului 1 Clotilde Armand. Acești elevi vor avea GRATUIT la transportul aerian! Noi beneficii anunțate de Minister Este vorba de o serie de elemente decorative pentru spațiile verzi. „Așa arata cateva din 'investițiile' realizate de fosta conducere de la Administrația Domeniului Public Sector 1. De asta este importanta reorganizarea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume digitala in care imaginile sunt intens folosite pe toate retelele de socializare o aplicatie de audio chat castiga din ce in ce mai multi adepti. ″Clubhouse″⁣ este noua platforma care de la inceputul anului doar in Romania a fost accesata de 75 de mii de utilizatori de Iphone. Aici au loc…

- ”Sa taca armele! Raspandirea lor sa fie limitata, aici si peste tot!”, a tunat vineri Papa Francisc, care a denuntat ”barbariile smintite” ale Statul Islamic (SI) si coruptia care submineaza Irakul, o tara sfarsiata de 40 de ani de violenta, al carei ultim episod este ascensiunea gruparii jihadiste,…

- Vadim Krasnoselski, liderul nerecunoscutei republici transnistrene, a revenit cu o noua postare in care a dat credit Romaniei pentru livrarea in regiune a primelor doze de vaccin. In urma cu o zi, el dezinformase intr-o postare pe rețelele sociale, spunand ca respectivele doze ar fi fost livrate de…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) a comunicat Prefecturii Capitalei incidenta de 3,05 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori pentru Bucuresti in ultimele 14 zile, raportata in bilanțul de la ora 13:00, fapt pentru care se fac demersuri pentru convocarea Comitetului Municipiului Bucuresti…

- Tanarul s-a urcat pe acoperișul cladirii și a discutat, mai bine de trei ore, cu trei negociatori - doi barbați și o femeie, care au incercat sa il convinga sa coboare. Record greu de egalat in ENERGIA romaneasca! Rovinariul a dat lovitura Tanarul era cunoscut ca fiind consumator de droguri.…

- O expozitie foto-documentara prezinta comori din epoca bronzului descoperite prin Neamt, intre ele fiind si cateva vase trece confectionate din aur. „Comori ale epocii bronzului din colectiile Complexului Muzeal National Neamt“ este titlul unei expozitii foto-documentare adusa in atentia publicului,…