Investiții noi în Educație, la Coroisânmărtin Primaria comunei Coroisanmartin a demarat, in data de 6 decembrie 2022, o licitație estimata la valoarea de 6.014.873 de lei, fara TVA, pentru realizarea obiectivului de investiție "Reabilitare, extindere si dotare infrastructura educaționala pentru invațamant obligatoriu – unitate situata in satul Coroisanmartin și satul Odrihei, comuna Coroisanmartin", informeaza www.licitatiapublica.ro. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

