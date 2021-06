Investiții importante la Spitalul de Recuperare Iași Primarul Mihai Chirica a semnat contractul pentru executarea lucrarilor aferente proiectului cu finanțare europeana „Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iași”. Lucrarile vor fi executate de asocierea SC Conest SA – SC Clima Therm Center SRL in cadrul unui contract in valoare de 17.897.388, 20 lei, fara TVA (21.297.991,96 lei, cu TVA). Licitația a atras trei oferte pana pe 12 noiembrie 2020, la termenul limita de depunere, insa finalizarea acesteia a fost intarziata de o serie de contestații. Aceasta este a doua procedura de achiziție publica pentru incredințarea acestor lucrari.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat contractul pentru executarea lucrarilor aferente proiectului cu finanțare europeana „Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iași”, informeaza Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași. Lucrarile vor fi executate de asocierea SC Conest SA –…

- Municipalitatea continua activitatea de inchiriere a locurilor de parcare de reședința. Astfel, joi, 3 iunie , de la ora 10.00, va avea loc o licitație prin care se dorește inchirierea a 45 de locuri de parcare, avand nr. 15 – 26 și 28 – 60, situate in parcarea de reședința din strada Tabacului, nr.…

- Impreuna cu reprezentanți ai CNAIR și ai Ministerului Transporturilor, Prefectura Iași, firma care va realiza lucrarile de proiectare pe sectorul Tg. Neamț-Iași-Ungheni, primarii comunelor ce vor fi traversate de viitoarea autostrada, reprezentanți ai societații civile, am participat la o ședința de…

- Un roman de 48 de ani a devenit cetațean de onoare intr-un oraș din Italia dupa ce a salvat de la inec doi copii: „Nu sunt erou. Oricine in locul meu ar fi facut la fel”. Sorin Ursuț se afla in Italia de 19 ani, iar acum a devenit cetațean de onoare al localitații Cornate din Lombardia, scrie Il Giorno…

- Tablouri de Pablo Picasso, Piet Mondrian si Vincent Van Gogh au fost expuse joi la Londra inainte de a fi scoase la licitatie in luna mai, casa Christie's incurajand iubitorii de arta sa rezerve vizionari, in contextul in care muzeele raman inchise in Marea Britanie, relateaza Reuters. …

- Contractul de proiectare și execuție a lucrarilor aferente proiectului a fost semnat pe 6 octombrie 2020 cu SC Elba –Com SA Timișoara. Lucrarile vor fi realizate in cel mult 12 luni, pentru o suma de 9.629.546,67 lei, fara TVA (11.459.160,54 lei, cu TVA). Licitația organizata de municipalitate a atras…

- Impresionant gest al voluntarilor de la Petrus Italus Trust : au restaurat, din banii lor și ai prietenilor, un monument din Chiraleș de o frumusețe ireala. „Este primul nostru proiect, finanțat in totalitate din surse private, și suntem tare mandri de el…”. O propunere pentru Primaria Bistrița: Voluntarii…

- Liceul Tehnologic din Jidvei va fi reabilitat și modernizat. Primaria comunei a lansat marți, 23 martie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru servicii de proiectare – faza proiect tehnic și asistența tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare Liceu…