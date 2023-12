Investiții de 5 milioane euro în Utilaje de Productie Tipografica Respectarea termenelor limita discutate inițial este un aspect indispensabil in industria materialelor de publicitate și marketing. Investiția in utilaje și instruire de personal este baza solida pe care se construiește reputația unei tipografii cunoscuta pentru produse finale calitative, care respecta intocmai cerințele clientului. Tipografia Global Print este un exemplu actual din acest punct de vedere. Investițiile de aproximativ 5 milioane de Euro din 2019 pana in 2023 inclusiv in utilaje de producție, software specializat și training de personal confera un termen de predare minimal indiferent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

