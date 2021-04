Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata, si are in proiect trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul de resort,…

- Aproape 20 milioane lei vor fi investiți la Sebeș pentru reabilitarea a doua strazi și pentru modernizari la cinci obiective educaționale din municipiu. Contractul de finanțare pentru proiectul „Investiții pentru imbunatațirea calitații vieții in Municipiul Sebeș”, a fost semnat vineri, de catre primarul…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are un pachet de investitii si reforme pe care il orienteaza si spre transportul pe calea ferata, care vizeaza modernizarea cailor ferate, dar si reinnoirea acestora, estimarile fiind ca undeva pana in 100 de kilometri vor fi reinnoti pe an, a declarat,…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a lansat in consultare publica proiectul de act normativ prin care se propune modificarea reglementarilor de lucru la casele de bilete si in tren, in vederea acordarii reducerii de 50% pentru transportul pe calea ferata a studentilor, in conformitate…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vrea sa desfiinteze un post de secretar general adjunct, dar si sa infiinteze o Directie Generala Strategie si o Directie Generala Monitorizare Proiecte. Alte directii vor fi infiintate prin reorganizarea altor directii, arata un proiect de Hotarare privind…

- Autoritațile din Avrig informeaza ca, in cursul saptamanii trecuta, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul regional „Dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata din județele Sibiu și Brașov, in perioada 2014 – 2020”, proiect care presupune investiții de aproape 175 de milioane de…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a emis ordinul de incepere a lucrarilor privind consolidarea unui versant de pe drumul judetean DJ 296 Roma – Nicseni, afectat de alunecari de teren, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de Consiliului Judetean (CJ) Botosani. Potrivit sursei citate,…