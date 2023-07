Investiție romaneasca de 100 milioane euro intr-o fabrica de produse extrudate din aluminiu pe un teren situat in apropiere de municipiul Hunedoara. Fabrica realizata de firma Premium Cast va fi cea mai moderna din Europa – cu tehnologii de ultima generatie si va genera 250 de locuri de munca. Firma a beneficiat de un ajutor de stat de 25 milioane euro. Drept materie prima vor fi folosite deseuri din aluminiu, care sunt reciclate intr-o proportie foarte mica, in prezent. Producția ar urma sa inceapa in al doilea trimestru al anului 2025, dupa cum au anuntat investitorii.Capacitatea de productie…