Investiție de 30 de milioane de euro pentru Parcul Lacul Morii. Când ar urma să fie finalizate lucrările Investiție de 30 de milioane de euro pentru Parcul Lacul Morii din București , potrivit unui a nunț al primarului Ciprian Ciucu . Lucrarile de amenajare a Insulei vor incepe in curand și vor fi terminate in aproximativ un an. Investiție de 30 de milioane de euro pentru Parcul Lacul Morii Edilul Sectorului 6 spune ca studiul de fezabilitate a fost finalizat. Prin urmare, startul lucrarilor va fi dat, iar la finalul lui 2024 ar urma sa fie terminata insula, in mare parte. Intregul proiect ar urma sa fie finalizat in vara sau toamna anului 2025. Este cea mai mare investiție intr-un nou parc din București,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

