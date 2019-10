Potrivit Romania TV, PNL schimba foaia in pline negocieri. Liberalii iau in calcul un nou scenariu și anume, daca nu trece Guvernul de primul vot in Parlament, nu-și vor mai susține al doilea Guvern, totul pentru a ajunge la alegerile anticipate.

"Este un plan care are multe hibe și anume, daca acest Guvern nu va fi investit, nu inseamna ca a cazut, prin lipsa de cvorum evident. Și in aveste condiții votul va fi reluat. Reluarea votului inseamna o noua președinție. Nu se insumeaza o cadere de Guvern dupa un președinte, cu o cadere de Guvern dupa ce un nou președinte desemneaza un premier,…