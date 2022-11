Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat joi ca inca este valabila optiunea Australiei de a achizitiona submarine conventionale franceze, informeaza Reuters.

Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere, la Palatul Elysee, cu presedintele francez, Emmanuel Macron, anunța Rador. Intr-o postare pe Facebook, seful statului a anuntat ca Franta este un sustinator al aderarii tarii noastre la Spatiul Schengen si a precizat ca i-a multumit presedintelui…

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut, luni, o discuție privata timp de aproape o ora, cu Papa Francisc, fiind de așteptat ca principala tema sa fi fost criza din Ucraina și perspectivele de pace in aceasta țara, scrie Reuters.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat ca va forta prin decret bugetul pe anul 2023, dupa ce Parlamentul de la Paris a refuzat sa adopte legea bugetului in forma sa actuala.

Presedintele francez Emmanuel Macron se afla in centrul unor critici dupa ce a declarat miercuri, intr-un interviu la postul France2, ca Franta nu-si va folosi, "evident", armamentul nuclear pentru a raspunde unui eventual atac nuclear in Ucraina, relateaza site-ul Politico.

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca decizia presedintelui francez Emmanuel Macron de a consolida prezenta militara a acestui stat in Romania reprezinta "un gest important pentru Flancul Estic al NATO, semn al solidaritatii Aliate".

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, intr-un interviu acordat CNN, ca Putin a avut impresia ca nu a fost respectat de Occident așa cum s-ar fi cuvenit, iar invazia Rusiei in Ucraina este „un efect post-COVID", pentru ca liderul de la Kremlin a stat mult timp in izolare, potrivit Mediafax.…

Turcia a denuntat sambata comentariile "inacceptabile" si "rauvoitoare" ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care a acuzat in ajun in Algeria "retele" manipulate de Ankara, Moscova si Beijing pentru raspandirea unei propagande antifranceze in Africa, relateaza AFP, scrie Agerpres.