Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Cercetare Economica si Politici (CEPR) a realizat un studiu despre forta de munca din Uniunea Europeana, publicat de VoxEU.org. Astfel, desi Romania este una dintre tarile cu cele mai mari viteze de internet din lume, se afla printre ultimele cand vine vorba de munca de acasa.…

- Heroiu, Banca Mondiala: Romania a devenit oficial țara dezvoltata. Brasovul a avut o dezvoltare mai rapida decat Singapore, in perioada de boom economic Banca Mondiala a anuntat ca, in 2019, Romania a devenit oficial tara dezvoltata, iar Brasovul a avut o rata de dezvoltare mai mare decat Singapore,…

- A declarat astazi Marcel Heroiu, reprezentantul Bancii Mondiale, la ședința Consiliului Local Brașov in care a fost aprobat proiectul de transformare a fostei platforme Rulmentul in cel mai mare parc al Brașovului In ședința ordinara a Consiliului Local de astazi, consilierii municipali au aprobat propunerea…

- Municipiul Suceava se numara printre cele patru localitați din Romania selectate pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala cu sprijinul Bancii Mondiale."Este vorba de un parteneriat intre Banca Mondiala și Ministerul Dezvoltarii, in care sunt patru categorii de localitați – un ...

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat la decizia Bancii Mondiale, care a ridicat Romania in randul tarilor cu venituri mari, cu un nivel brut de peste 12.535 dolari pe an/locuitor, datorita rezultatelor economice din anul 2019. „Diferența dintre politicile PSD și gogoșile…

- Romania a fost inclusa de Banca Mondiala in randul țarilor cu venituri mari datorita guvernarilor social-democrate, a declarat vineri Marcel Ciolacu. „E ca in greierele și furnica: sunt unii care muncesc...

- Banca Mondiala a realizat un studiu in mai multe municipii din Romania pentru a stabili Orașele de Nota 10. Sighișoara se regasește in acest top fiind singura localitate care se regasește in preferințe desi nu are statut de reședința de județ. Prin acest sondaj realizat de Banca Mondiala au fost stabilite…

- Prezentarea Strategiei de Dezvoltare a județului Ilfov 2020-2030 a fost facuta, intr-un mod inedit, saptamana trecuta, in cadrul primului webinar din seria ”Webinariile CJ Ilfov” (care poate fi urmarit la adresa: https://www.facebook.com/CJIlfov/videos/255341732191661/). Articol aparut in Jurnalul de…