- Specialiștii Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeș Timișoara au realizat o investigație imagistica a plamanilor unui sugar... The post Investigație imagistica in premiera la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, la un sugar de 7 saptamani infectat cu Covid appeared…

- Medicii Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara au inclus in lista schemelor de tratament pentru bolnavii infectați cu noul coronavirus un medicament folosit pana acum in tratarea inflamațiilor generale cronice, indeosebi a artritei reumatoide. Este vorba de…

- Medicii spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" din Timișoara au implementat un soft de post-procesare a investigației... The post Premiera medicala la Timisoara! Soft de post-procesare pentru evaluarea gradului de risc al unui nodul pulmonar appeared first on Renasterea banateana…

- Echipa Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babes” din Timisoara si Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis au realizat un chestionar online ca instrument de sprijin pentru parinti in momentul luarii deciziei de a trimite sau nu copilul la scoala. “Inca de la…

- Medicul Cristian Milicin a decedat la varsta de doar 44 de ani, dupa ce a fost infectat cu coronavirus, in urma cu trei saptamani. In ultimele zile a fost intubat la Terapie Intensiva la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”. Anunțul privind decesul medicului Cristian Milicin a fost facut chiar…

- Sub coordonarea doctorului Virgil Musta, echipa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” din Timisoara impreuna cu o fundație, au realizat un chestionar online care permite evaluarea riscului de infectare cu noul coronavirus.

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…

