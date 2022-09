Stiri pe aceeasi tema

- Trei banci de stat din Turcia intenționeaza sa paraseasca sistemul rusesc de plați Mir, pe fondul avertismentelor și presiunilor SUA ca țarile care folosesc acest serviciu sa renunțe la el, scrie Bloomberg, care citeaza un inalt oficial turc.

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene (UE) au convenit miercuri sa pregateasca noi sanctiuni impotriva Rusiei care se vor concretiza in cel mai scurt timp, a anuntat seful diplomatiei comunitare, Josep Borrell, citat de EFE.

- „Daca gasim solidaritatea necesara Putin va esua, iar Ucraina si Europa vor izbandi”, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, 14 septembrie, in cadrul discursului ei privind starea UE sustinut in plenul PE reunit la Strasbourg, transmite Agerpres . „Acest Parlament nu…

- Statele Unite au respins luni cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, declarand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului, relateaza marti Reuters. Presedintele ucrainean…

- Cumparatorii de petrol din sudul Europei se intorc in liniște pe piața țițeiului rusesc, in condițiile in care interdicția Uniunii Europene privind astfel de transporturi mai are patru luni pana la intrarea in vigoare. Transporturile de țiței rusesc catre porturile din Italia și Turcia au crescut la…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca țara sa va plati in ruble gazele naturale primite din Rusia, noteaza presa de la Ankara, conform AFP, citata de Agerpres . Confirmarea vine in urma unei intalniri pe care Erdogan a avut-o la Soci, pe malul rusesc al Marii Negre, cu omologul sau…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un raspuns acid la informatiile potrivit carora Rusia a lovit sambata cu rachete portul Odesa de la Marea Neagra. Zelenski a declarat ca bombardamentul demonstreaza ca Moscova va gasi intotdeauna o modalitate de a nu pune in aplicare acordul privind…

- O „explozie” de manevre rusești și iraniene impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu l-a forțat pe noul comandant militar al regiunii american sa se gandeasca la modul in care sa restabileasca disuasiunea fara a declanșa un conflict mai amplu, o problema permanenta care a capatat o noua…