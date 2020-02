Inventatorul comenzii "copy-paste" a murit Inventatorul popularei comenzi pentru calculator &"copy-paste&" a murit în cursul acestei saptamâni la vârsta de 74 de ani, potrivit unui anunț al companiei xerox postat miercuri pe Twitter, anunța AFP.



Lawrence &"Larry&" Tesler, nascut în New York în 1945, și-a petrecut majoritatea carierei la compania producatoare de imprimante americana.



&"Fostul cercetator Xerox a inventat comanda + cut / copy și paste, cea + find și replace, alaturi de multe altele&", a afirmat Xerox. &"Ziua ta de lucru este mai ușoara datorita ideilor sale revoluționare. Larry… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

