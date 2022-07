Stiri pe aceeasi tema

- Inamicul incearca sa preia controlul asupra unei cai navigabile-cheie din apropierea capitalei taiwaneze. Atacand de pe mare și din aer, forțele invadatoare vizeaza gura raului Tamsui de pe coasta de nord a insulei, un estuar strategic care ofera acces direct in centrul orașului Taipei. Ca raspuns,…

- O potențiala vizita in Taiwan a șefei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ingrijoreaza administrația lui Joe Biden, care se teme ca aceasta calatorie ar depași linia pe care Beijingul este dispus sa o tolereze. China a avertizat luni, prin intermediul unui purtator de cuvant al Ministerului…

- Guvernul britanic a anuntat miercuri, 30 iunie, in cursul summitului NATO de la Madrid, ca va debloca un miliard de lire sterline (1,16 miliarde de euro) pentru ajutor suplimentar acordat Ucrainei in raspuns la invazia rusa si care va include sisteme de aparare antiaeriana si drone,

- Razboiul brutal al Rusiei in Ucraina a impins Taiwanul sa se confrunte cu spectrul unui atac neasteptat din partea vecinului mai numeros si mai puternic, China. Invazia a rusa a conferit o noua greutate viziunii autoritariste a presedintelui Xi Jinping care de mult timp pretinde unificarea cu insula…

- Deputatul USR de Timis Nicu Falcoi, fost pilot de avioane supersonice, a explicat incidentul de miercuri 8 iunie 2022, cand un avion neautorizat a intrat pe teritoriul Romaniei, fiind escortat de avioanele de vanatoare americane si romanesti care fac misiuni de politie aeriana.

- In perioada 07-09 iunie, pe raza localitaților Bacau, Luizi-Calugara, Garleni, Cleja, Sanduleni, Onești este programat sa se desfașoare un exercițiu militar. La acest exercițiu participa personal militar din Ministerul Apararii Naționale și vor fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- China a inceput in ultimii ani campanii de incursiune in zona de aparare a Taiwanului pentru a-si arata nemultumirea si a mentine presiunea asupra aviatiei imbatranite a Taipeiului. China a efectuat luni a doua cea mai mare incursiune din acest an in zona de aparare aeriana a Taiwanului, odata cu intrarea,…

- Armata chineza a anuntat miercuri ca a desfasurat recent un exercitiu militar in apropiere de Taiwan, ca "avertisment serios" la adresa interactiunilor dintre SUA si insula, au relatat media de stat chineze preluate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…