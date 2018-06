Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii si lucratorii de la CFR lucreaza in prezent la refacerea terasamentului intre localitatile galatene Piscu si Vames, acesta fiind maturat de ploaia torentiala care a cazut in seara de vineri, 15 iunie.

- Traficul feroviar pe ruta Galati-Tecuci este intrerupt, sambata, pe un fir si restrictionat pe celalalt, dupa ce a fost descoperita o spalare de terasament intre localitatile Piscu si Vames, in urma ploii torentiale de noaptea trecuta. "In urma evaluarilor in teren, intre localitatile Piscu si Vames…

- Case inundate si drumuri acoperite de ape este bilantul ploii de noaptea trecuta care s-a abatut asupra judetului Galati. A fost COD ROSU de furtuna, valabil timp de o ora , pentru localitațile Tudor Vladimirescu, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vanatori, Braniștea, Schela si Smardan. Primarul…

- La doar câteva ore dupa ce președintele Klaus Iohannis a criticat activitatea edilului Capitalei, menționând blocajele din trafic și reduereac atractivitații zonei metropolitane Bucuresti Ilfov, Gabriela Firea iese la atac.

- Politistii clujeni au pus în aplicare, marți, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui barbat din comuna Babeni, judetul Vâlcea.”La data de 22 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj – Compartimentul Urmariri…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 16 fosti si actuali alesi locali, primari, viceprimari sau consilieri, din mai multe judete. * Primarul comunei Mateesti, din judetul Valcea, Valerian-Ion…

- Traficul rutier a revenit sambata la normal la intrarea in judet dinspre Valcea, unde fusese blocat pe un sens, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Elena Welter.

- Un brad a cazut pe carosabil in urma cu putin timp in Baile Olanești, in apropierea spitalului Elias, blocand ambele sensuri de mers. La fata locului s-au deplasat echipaje de la ISU Valcea.