- Cel puțin 17 oameni internați intr-un spital din statul Hidalgo, in centrul Mexicului, și-au pierdut viața, dupa ce ploile care au cazut in cantitați mari au inundat unitatea medicala, au anunțat marți oficialii citați de BBC . Potrivit oficialilor, ploile au provocat revarsarea raului Tula, iar apa…

- Cel puțin 17 pacienți dintr-un spital au murit in Mexic, din cauza inundațiilor puternice. Un rau s-a revarsat și apa a intrerupt alimentarea cu energie electrica, ceea ce le-a fost fatal bolnavilor cu Covid-19, care erau ținuți in viața de instalațiile de oxigen. Totodata, pe strazi s-au format puhoaie,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 pe scara Richter s-a produs marti seara la orele 20.47 (miercuri, 01.47 GMT) in sud-estul Mexicului, a indicat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), un centru american avertizand in legatura cu riscul de tsunami, transmit SFP si Reuters. Epicentrul…

- Cel putin 17 pacienti dintr-un spital din statul Hidalgo, in centrul Mexicului, au murit in inundatii cauzate de ploile abundente, a anuntat marti guvernul mexican, noteaza AFP. "Ploile de ieri din Hidalgo au provocat revarsarea raului Tula, inundand spitalul general, cauzand…

- Incendiul a izbucnit intr-un moment in care echipajul efectua lucrari de mentenanta pe platforma. In urma incidentului, producția de petrol a Mexicului s-a redus cu aproape un sfert, a anunțat conducerea companiei petroliere.Platforma ramane neoperationala, inregistrand o pierdere de circa 421.000 de…

- Un seism cu magnitudine de 6,8 s-a produs miercuri in oceanul Pacific, in largul insulei Vanuatu, la ora locala 21.10 (13.10 in Romania), anunța presa internaționala, care menționeaza ca a fost emisa alerta de tsunami.

- Ploi torentiale in centrul Chinei s-au soldat cu cel putin 21 de morti, a anuntat vineri televiziunea publica chineza, in urma unor inundatii devastatoare in iulie, soldate cu peste 300 de morti, relateaza AFP.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 09:45, pe DN17, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Din primele informații, in accident au fost implicate un autocamion și o autoutilitara. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului…