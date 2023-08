Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o noua avertizare cod galben și cod portocaliu de vijelii, ploi torentiale si grindina pentru Transilvania, Crișana și Banat și o informare meteorologica de canicula pentru Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Meteorologii au emis o avertizare…

- 25 iulie| COD GALBEN de ploi torențiale și grindina in Alba și alte județe din centrul și NV țarii: Descarcari electrice, rafale de vant și averse puternice COD GALBEN de ploi torențiale și grindina in Alba și alte județe din centrul și NV țarii: Descarcari electrice, rafale de vant și averse puternice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina”. Codul roșu vieaza zona de munte de peste 1.800 de metri și localitatea Bauțar din județul Caraș-Severin, dar și o parte din…

- Hidrologii au prelungit sambata avertizarea Cod rosu de inundatii valabila in cinci judete pana duminica la pranz. Intre timp vin avertizari și de la meteorologi. Mai multe județe din estul țarii sunt sub cod portocaliu de ploi. Este in vigoare și un cod galben de furtuni pentru aproape toata țara.

- Furtuna face ravagii: Ploaia torentiala a provocat inundatii, in Caras Severin, judet aflat sub codul rosu. Precipitatiile abundente au provocat inundatii in mai multe zone din Caras Severin, inclusiv in municipiul Resita. In municipiul Resita, pompierii intervin in doua cartiere unde cursi si case…

- COD GALBEN de instabilitate atmosferica, vijelii și grindina valabil in Alba și jumatatea de vest a țarii Meteorologii au emis un COD GALBEN valabil in Alba și județele din jumatatea de vest a țarii. Codul intra in vigoare luni la ora 12 și este valabil pana la ora 21. Fenomenele vizate: instabilitate…

- O ploaie torențiala cu grindina a provocat inundații in orașul italian Florența. Canalizarea nu a facut fața debitului mare, așa ca strazile au fost acoperite de apa.Afectat a fost in special centrul istoric, dar și cartiere din alte zone ale orașului.

- O ploaie cu grindina in cateva minute a produs inundatii in mai multe zone din municipiul Zalau, duminica 07.05.2023, in jurul orei 18:30. Atentionarea de Cod Galben a fost pentru judetele Satu Mare, Salaj si Bihor incepand cu ora 16:25 pana la ora 24:00.Grindina a rupt crengile copacilor, insa nu a…