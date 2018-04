Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare de Cod portocaliu de inundatii pe Dunare, pana pe 20 aprilie, si o avertizare de Cod galben pana pe 30 aprilie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta, Braila, Ialomita, Tulcea si Galati.

- Patru gospodarii sunt inundate, marti, in comuna teleormaneana Nanov, dupa topirea zapezii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. "Sunt inundatii la Nanov. Patru gospodarii/curti sunt afectate ca urmare a topirii zapezii", precizeaza ISU Teleorman. …

- La Galati, cota de atentie ar putea fi depasita chiar in cursul zilei de vineri. Incepand din 24 martie 2018 si pana pe 31 martie 2018, codul galben se va transforma in cod portocaliu de inundatii in amonte de Braila (zona Insulei Mari si Insulei Mici), precum si in aval de Tulcea (Delta Dunarii).

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- La aceasta ora, ISU Prahova intervine cu motopompe pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii, in localitatile prahovene Sinaia si Barcanesti. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, la Sinaia exista mai multe anexe gospodaresti inundate pe strada Valea Larga. La fata locului s-au…

- Inundatii in Maramures, provocate de ploile abundente din ultimele ore! Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor.

- Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca timp de peste 48 de ore cei aproape 4.000 de locuitori ai singurului oras din Delta au ramas fara energie, fara apa potabila si fara caldura. "De joi nu am mai avut energie, iar azi am primit doua grupuri electrogene,…