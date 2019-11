Stiri pe aceeasi tema

- Venetia a fost inundata marti seara de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, turistii inaintand cu greu pe strazile inundate pentru a se adaposti, in timp ce un vant puternic a provocat valuri in Piata San Marco, relateaza BBC potrivit news.ro Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri,…

- Un dispozitiv care masoara calitatea aerului, instalat pe cladirea Primariei Codlea, arata ca aerul din oras pune in pericol sanatatea oamenilor. Primarul municipiului Codlea a cumparat un instrument care masoara calitatea aerului, pe care l-a instalat pe cladirea Primariei, iar rezultatele sunt ingrijoratoare.…

- Saptamana trecuta, mai multe atacuri ale urșilor au avut loc in doua comune din Argeș. Luni, 7 octombrie, la Primaria Rucar s-a intrunit o comisie formata din reprezentanți de la Direcția Agricola, Garda de Mediu și responsabilii fondului de vanatoare pentru a analiza cazurile raportate. Un urs terorizeaza…

- NADAB. Pesta porcina africana si-a incetinit ritmul de raspandire in judet, dar a lasat in urma numeroase pagube. Toti porcii din gospodarii au fost ucisi preventiv in localitatile Cintei si Nadab, ceea ce inseamna peste 3.000 de capete. Practic, cele doua localitati sunt „libere de porci”,…

- Zdenek Hrib este primul primar al orasului Praga care vine din Partidul Piratilor. Desi si-a preluat mandatul de doar zece luni, Hrib a atras deja atentia presei internationale ca urmare a opozitiei sale fata de influenta chineza crescanda din Cehia.

- Primarul municipiului Constanta, domnul Decebal Fagadau, invita consilierii locali la o intalnire informala pe tema preluarii magistralelor de transport a energiei termice de la Electrocentrale Constanta S.A. "Ma bucur sa constat ca, dupa ce in 14 august au votat impotriva, consilierii Partidului National…