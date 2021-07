Inundații istorice în China! Cele mai abundente precipitatii din ultimele decenii au provocat inundatii masive in metropola Zhengzhou, din centrul Chinei. Cel puțin 12 peroane au murit, iar apele au inundat reteaua de metrou, unde sute de persoane au ramas blocate. Situatia exacta a victimelor nu este clara inca. Presa de stat a vorbit initial despre un mort si doua persoane disparute, iar CGTN, postul central de televiziune, a anuntat miercuri dimineata ca 12 persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor. Apele au inundat reteaua de metrou, unde sute de persoane au ramas blocate in garnituri, dar si in tuneluri, potrivit… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

