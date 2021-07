Inundaţii în China: 33 de morţi şi 8 dispăruţi, conform unui nou bilanţ Inundatiile din centrul Chinei au lasat in urma cel putin 33 de morti, iar alte opt persoane sunt date disparute, conform unui nou bilant difuzat joi de televiziunea nationala, relateaza AFP si Xinhua. Cantitati record de precipitatii au cazut marti seara in marele oras Zhengzhou (centru), apa inundand o sectiune din reteaua de metrou si luand sute de vehicule. Foto: (c) FEATURECHINA/EPA Cel mai recent bilant, valabil pentru intreaga provincie Henan, a carei capitala este Zhengzhou, indica 33 de morti si opt disparuti incepand de la data de 16 iulie, potrivit canalului CCTV, care citeaza serviciile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantitati record de precipitatii au cazut marti seara in marele oras Zhengzhou (centru), apa inundand o sectiune din reteaua de metrou si luand sute de vehicule.Cel mai recent bilant, valabil pentru intreaga provincie Henan, a carei capitala este Zhengzhou, indica 33 de morti si opt disparuti incepand…

- Mai multe zile de ploi abundente au provocat inundatii masive in China, cea mai afectata fiind provincia Henan din centrul Chinei - apele s-au revarsat pe strazi si s-au infiltrat in tunelurile subterane destinate transportului public.

- Inundațiile cauzate de precipitațiile record au ucis 13 persoane in provincia chineza Henan, potrivit South China Morning Post. Peste 100 de mii de oameni au fost obligați sa paraseasca casele din cauza ploilor. In capitala provinciei, Zhengzhou, un metrou a fost inundat, iar salvatorii scoteau…

- Inundațiile catastrofale din vestul Germaniei s-au soldat cu cel puțin 100 de morți și 1.300 de persoane disparute, potrivit celui mai nou bilanț. Rețelele de telefonie mobila sunt cazute, ceea ce face și mai dificila cautarea celor disparuți, scrie digi24.ro.

- Inundațiile severe din ultimele zile care au loc in Germania s-au soldat cu peste 21 de morți, iar alte zeci de persoane sunt date disparute. Oamenii legii sunt in alerta și fac tot posibilul sa salveze viața cetațenilor, astfel ca și elicopterele poliției au fost dislocate pentru a ajuta rezidenții…

- Explozie puternica a unei conducte de gaz . Bilant provizoriu: 11 morti si 35 de raniti grav ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan,...

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata si alte cinci sunt disparute în cursul unei alergari pe o distanta de 100 de kilometri pe un munte lovit de vânturi puternice, grindina si ploi violente în nord-vestul Chinei, a anuntat agentia Xinhua, citata duminica de AFP și Agerpres."O…